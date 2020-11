Covid a Napoli, l'accusa: «Per mio suocero niente farmaci salvavita, l'hanno lasciato morire su una barella» (Di domenica 22 novembre 2020) L?odissea di Gennaro Caputo, classe ?52 - morto di Covid su una lettiga nel pronto soccorso dell?Ospedale del Mare lo scorso 14 novembre - è raccolta in una dettagliata... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 novembre 2020) L?odissea di Gennaro Caputo, classe ?52 - morto disu una lettiga nel pronto soccorso dell?Ospedale del Mare lo scorso 14 novembre - è raccolta in una dettagliata...

fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - GDF : #GDF #Napoli: percepivano indebitamente il #bonus spesa #COVID. #Sanzionati 700 soggetti e scoperti importi… - SkyTG24 : Covid Campania, oltre quattromila casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - glypho_mag : Il Covid non ferma gli scavi a Pompei. Scoperti due corpi in una villa con vista Golfo di Napoli… - vitovito63 : RT @80AirasoR80: Mi raccomando continuate a dire che colpisce solo persone anziane e con patologie. testediOZZAC ?? Carlo Castaldo morto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli: cure e assistenza per tutti, comitati in piazza alla Sanità Il Mattino COVID-19, ORDINANZA n. 91: DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

21/11/2020 – Il Presidente della Regione Campania ha firmato l’Ordinanza n. 91 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la diffusione del contagio da COVID-19. Nello specifico l’ordinanza pr ...

Covid. 34.767 nuovi contagi e 692 morti. Napoli reagisce con il tampone solidale

Appello del governatore del Veneto, Luca Zaia, a tenere alta la guardia. Torna a scendere il rapporto tra positivi e tamponi: è al 14,6% e rallentano i ricoveri in terapia intensiva ...

21/11/2020 – Il Presidente della Regione Campania ha firmato l’Ordinanza n. 91 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la diffusione del contagio da COVID-19. Nello specifico l’ordinanza pr ...Appello del governatore del Veneto, Luca Zaia, a tenere alta la guardia. Torna a scendere il rapporto tra positivi e tamponi: è al 14,6% e rallentano i ricoveri in terapia intensiva ...