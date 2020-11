Covid, 3554 positivi e 32 decessi nelle ultime 24 ore in Campania (Di sabato 21 novembre 2020) In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.554 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 3.192 asintomatici e 362 sintomatici. I decessi sono stati, dal 15 al 20 novembre, 32 e i guariti 1.379. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 133.056, mentre i decessi sono 1.249. Complessivamente le persone guarite sono 30.672. I tamponi processati in totale 1.407.796, di cui 24.692 nell’ultimo giorno. Su base regionale il report posti letto riassume: 656 posti letto disponibili in terapia intensiva, di cui 198 occupati; per quanto riguarda i posti letto di degenza disponibili, tra posti Covid e offerta privata sono 3.160, di cui 2.260 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020) In24 ore si sono registrati 3.554 nuovi casi dità al-19, di cui 3.192 asintomatici e 362 sintomatici. Isono stati, dal 15 al 20 novembre, 32 e i guariti 1.379. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 133.056, mentre isono 1.249. Complessivamente le persone guarite sono 30.672. I tamponi processati in totale 1.407.796, di cui 24.692 nell’ultimo giorno. Su base regionale il report posti letto riassume: 656 posti letto disponibili in terapia intensiva, di cui 198 occupati; per quanto riguarda i posti letto di degenza disponibili, tra postie offerta privata sono 3.160, di cui 2.260 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ildenaro_it : #Covid, 3554 #positivi e 32 #decessi nelle #ultime 24 ore in #Campania - TV7Benevento : Covid. In Campania 3554 nuovi positivi. 1379 guariti. 32 vittime. Incidenza positivi-tamponi cala al 14,39%.... - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, in Campania 3554 nuovi casi e 32 #Decessi in cinque giorni - -