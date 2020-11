Covid-19: per negozi ristoranti e bar la crisi più acuta. Calo del 55% del fatturato (Di sabato 21 novembre 2020) Quasi due terzi delle imprese commerciali e di somministrazione dichiara per il 2020 riduzioni del fatturato peggiori di quello relativo alle altre imprese industriali e di servizi (55%) Leggi su firenzepost (Di sabato 21 novembre 2020) Quasi due terzi delle imprese commerciali e di somministrazione dichiara per il 2020 riduzioni delpeggiori di quello relativo alle altre imprese industriali e di servizi (55%)

CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - virginiaraggi : Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttu… - stanzaselvaggia : Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è… - AlleyOop24 : Il piano anti-Covid di Women20 per il G20 By @MCOriglia #siamopari - xsweetari : Peccato che per il covid non ho potuto farmi la foto con la statua di Elvis ahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid, per la Sardegna un tesoretto di 473 milioni di euro La Nuova Sardegna Sicurezza, arrivano 74 giovani carabinieri nell'intera provincia di Padova

Quindici uomini e donne appena arruolati vanno in forza alle due stazioni cittadine di Padova Principale e Prato della Valle ...

Covid, donna di 41 anni muore in ospedale a Barletta: “Aveva atteso 11 ore per il ricovero”. L’Asl: “Abbiamo fatto tutto il possibile”

Febbre alta, tosse e difficoltà a respirare. Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani, era risultata positiva al Covid e le sue condizioni peggioravano rapidamente. Per questo dopo qualche giorno di cur ...

Quindici uomini e donne appena arruolati vanno in forza alle due stazioni cittadine di Padova Principale e Prato della Valle ...Febbre alta, tosse e difficoltà a respirare. Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani, era risultata positiva al Covid e le sue condizioni peggioravano rapidamente. Per questo dopo qualche giorno di cur ...