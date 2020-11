Covid-19 | ad Agropoli e Baronissi due decessi | gli annunci dei sindaci

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane ricoverato nel reparto di terapia intensiva del presidiodi, C.C., e una donna di 83 anni di, A.M.: i loro nomi si aggiungono purtroppo al lungo elenco di persone che, in provincia di Salerno, hanno perso la vita a causa del coronavirus. Adare i lutti idei rispettivi comuni. AdAdamo Coppola evidenzia che fin dall’inizio le condizioni del giovane Carlo erano apparse critiche. A, Gianfranco Valiante ricorda che l’anziana era stata ricoverata qualche settimana orsono in ospedale per un intervento chirurgico: ha contratto il virus e questa mattina, purtroppo, si è spenta al “Da Procida” di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.