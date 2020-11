“Costretta a pagare le spese legali”. Valentina Pitzalis, la beffa dopo la tragedia: la cifra è da capogiro (Di sabato 21 novembre 2020) Forse non tutti ricorderanno la storia di Valentina Pitzalis. Ne ha parlato lei in persona come ospite di Silvia Toffanin nella puntata speciale di Verissimo contro la violenza sulle donne. Parole di dolore per la storia della donna che ha avuto inizio a Carbonia. Un giorno che Valentina non può dimenticare, di cui porta ancora i segni evidenti sul suo corpo. Le ha dato fuoco l’ex marito Manuel Piredda e lei è viva per miracolo. Una scusa quella dell’ex marito, che quel giorno si è recato nel suo appartamento per consegnarle alcuni documenti. Non era vero e infatti senza neanche avere il tempo di rendersi conto cosa sarebbe accaduto, Valentina si ritrova imbevuta di benzina e poi data alle fiamme. Un rogo durato per ben venti minuti, da cui Valentina ne è uscita viva solo per miracolo. A salvare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Forse non tutti ricorderanno la storia di. Ne ha parlato lei in persona come ospite di Silvia Toffanin nella puntata speciale di Verissimo contro la violenza sulle donne. Parole di dolore per la storia della donna che ha avuto inizio a Carbonia. Un giorno chenon può dimenticare, di cui porta ancora i segni evidenti sul suo corpo. Le ha dato fuoco l’ex marito Manuel Piredda e lei è viva per miracolo. Una scusa quella dell’ex marito, che quel giorno si è recato nel suo appartamento per consegnarle alcuni documenti. Non era vero e infatti senza neanche avere il tempo di rendersi conto cosa sarebbe accaduto,si ritrova imbevuta di benzina e poi data alle fiamme. Un rogo durato per ben venti minuti, da cuine è uscita viva solo per miracolo. A salvare la ...

