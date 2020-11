Costantino della Gherardesca, parole forti a Ballando: scontro totale (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Costantino della Gherardesca a Ballando con le stelle: lo scontro con i giudici lascia senza parole: “Mi stai sulle p****”. Costantino della Gherardesca a Ballando con le stelle, lo scontro in finale con i giudici lascia senza parole: espressioni forti contro di lui. Il conduttore ha fatto scalpore, sulla pista da ballo di Milly Carlucci, Leggi su youmovies (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.con le stelle: locon i giudici lascia senza: “Mi stai sulle p****”.con le stelle, loin finale con i giudici lascia senza: espressionicontro di lui. Il conduttore ha fatto scalpore, sulla pista da ballo di Milly Carlucci,

Salvo_Quattro : @juventibus Alex Sandro S.V.: sembra un miraggio vederlo giocare, quasi quanto vedere Costantino della Gherardesca… - PierluigiGuidi : Non sono un grande fan di Costantino della Gherardesca ma per come ha asfaltato quella cosa inutile di Mariotto pot… - zazoomblog : Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira – Tango – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020 - #Costantino #della… - DaddariosWho : Allora secondo i miei calcoli (????) oggi Tullio al voto social batte sia la M*******i sia Costantino, ma non so quan… - GigiGx : @Shinichi199E Perdonami ma tu hai fatto ballo? In quale accademia? Io qualche sala l'ho frequentata e posso assicu… -