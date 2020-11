Costantino della Gherardesca: finale Ballando 21 novembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 21 novembre 2020) La finale di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 21 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal conduttore Costantino della Gherardesca e dalla storica ballerina Sara di Vaira. La coppia, che si è sempre classificata ultima per la giuria, ma è stata sempre premiata dal pubblico, ha ballato un Tango sulle note del brano Io sono un istrione, di Charles Aznavour. Costantino della Gherardesca: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Dopo i tanti ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Ladicon le Stelledi stasera, 21, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal conduttoree dalla storica ballerina Sara di Vaira. La coppia, che si è sempre classificata ultima per la giuria, ma è stata sempre premiata dal pubblico, ha ballato un Tango sulle note del brano Io sono un istrione, di Charles Aznavour.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Dopo i tanti ...

