Così gli alberi cambiano il mondo di A Cianciullo

In soccorso degli alberi sono arrivati i numeri. La crisi climatica ha puntato un faro di attenzione sulla laboriosità immobile degli alberi. Adesso sappiamo che i boschi che resistono attorno alle strade e i filari pensati come confini di un parcheggio non sono decoro. Gli alberi si danno un gran daffare. Assorbono la CO2 con la loro crescita, fanno da scudo termico alle città, filtrano le polveri sottili, trattengono le piogge che stanno assumendo un carattere tropicale. Da un punto di vista puramente economico gli alberi dunque vanno rivalutati. E questo è il giro di boa, dopo decenni di disconoscimento, da registrare. Ma, alla viglia della Giornata degli alberi che si celebra il 21 novembre, c'è da chiedersi se la patente che li abilita a un'esistenza utile sia sufficiente o se gli ...

