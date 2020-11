Cosa succede ora che Trump ha fallito anche il blitz nel Michigan (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo un incontro alla Casa Bianca con Donald Trump, i legislatori repubblicani del Michigan dicono no al magnate presidente uscito sconfitto dalle elezioni del 3 novembre: in una nota, s’impegnano a onorare il risultato del voto nello Stato, che ha visto vincitore il presidente eletto Joe Biden. La nota dice: “Non abbiamo avuto nessuna informazione in grado di cambiare il risultato elettorale. Seguiremo la legge e le normali procedure: il processo di certificazione dev’essere scevro da minacce e intimidazioni”. Le accuse di presunte frodi vanno prese sul serio, esaminate e, se ci sono prove, portate in tribunale. “Il candidato che ottiene il maggior numero di suffragi vince le elezioni e i 16 grandi elettori del Michigan. Queste sono verità semplici”. I legislatori repubblicani dello Stato vinto da Trump nel 2016 e ... Leggi su formiche (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo un incontro alla Casa Bianca con Donald, i legislatori repubblicani deldicono no al magnate presidente uscito sconfitto dalle elezioni del 3 novembre: in una nota, s’impegnano a onorare il risultato del voto nello Stato, che ha visto vincitore il presidente eletto Joe Biden. La nota dice: “Non abbiamo avuto nessuna informazione in grado di cambiare il risultato elettorale. Seguiremo la legge e le normali procedure: il processo di certificazione dev’essere scevro da minacce e intimidazioni”. Le accuse di presunte frodi vanno prese sul serio, esaminate e, se ci sono prove, portate in tribunale. “Il candidato che ottiene il maggior numero di suffragi vince le elezioni e i 16 grandi elettori del. Queste sono verità semplici”. I legislatori repubblicani dello Stato vinto danel 2016 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Ospedali covid: Paolo Giordano al Maria Vittoria di Torino | Reportage Corriere della Sera Covid-19, cosa sappiamo sugli asintomatici

Quanti sono e quanto sono pericolosi? Gli asintomatici sono una delle grandi incognite di questa pandemia. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ci si è chiesti quanto contribuissero alla diffusion ...

Maltempo, Crotone allagata dal nubifragio: persone portate in salvo a braccia. Il sindaco: «Rimanete a casa»

Crotone allagata nella notte, bomba d'acqua e maltempo in Calabria: la città calabrese si è risvegliata con le vie invase dall'acqua scaricata da un lungo nubifragio.

Crotone allagata nella notte, bomba d'acqua e maltempo in Calabria: la città calabrese si è risvegliata con le vie invase dall'acqua scaricata da un lungo nubifragio.