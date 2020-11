Correa | “Cerco sempre di fare la differenza | ora ci servono i tre punti con lo Zenit”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Joaquin, attaccante della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio dopo la vittoria sul Crotone, ecco le sue parole, riportate da Lalaziosiamonoi.it:“La squadra ha fatto una partita incredibile con tutte le problematiche e i giocatori che ci mancano. Sono tred’oro. In campo solo in alcune zone si poteva giocare e noi ci abbiamo provato, soprattutto nel primo tempo ci siamo trovati molto bene tra le linee. Il merito è di tutti, anche di quelli che sono entrati, dobbiamo continuare così. In albergo si vedeva che il tempo era bruttissimo e che forse non si giocava. Complimenti al Crotone perché il campo ha tenuto benissimo dopo tutta quella pioggia. Io giocoper la Lazio e per vincere, i gol e gli assist arrivano dopo. Ognuno di noi deve guardare al bene per la squadra, questa è la nostra idea. Cerco ...