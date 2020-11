Coronavirus ultime notizie | Arcuri | tracciamento per chi si vaccina

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 21 novembre 2020): chi si vaccinerà, quando arriverà il vaccino chiaramente, riceverà una sorta di “patentino”. Ad anticiparlo è stato il commissario all’emergenza Covid Domenico. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali TP: è Massimo Galli il medico preferito dagli italiani: patentino per chi si: più che un patentino dizione le autorità sanitarie stanno progettando “una piattaforma informatica che consentirà di gestire la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto”, a dirlo il ...