Coronavirus, ultime notizie: approvato il Dl Ristori Ter, aiuti per 2 miliardi. DIRETTA (Di sabato 21 novembre 2020) Il consiglio dei Ministri ha dato il via libera nella notte. Ok anche allo scostamento di bilancio da 8 miliardi. Si va, inoltre, verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi. L'indice Rt scende in Italia a 1,18. L'Abruzzo in zona rossa, da confermare anche il Friuli. In bilico il Veneto e il Molise (da giallo a arancione). Il ministro Speranza ha firmato intanto l'ordinanza con cui rinnova fino al 3 dicembre il provvedimento del 4 novembre con misure per le Regioni Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Il consiglio dei Ministri ha dato il via libera nella notte. Ok anche allo scostamento di bilancio da 8. Si va, inoltre, verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8. L'indice Rt scende in Italia a 1,18. L'Abruzzo in zona rossa, da confermare anche il Friuli. In bilico il Veneto e il Molise (da giallo a arancione). Il ministro Speranza ha firmato intanto l'ordinanza con cui rinnova fino al 3 dicembre il provvedimento del 4 novembre con misure per le Regioni

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Pfizer, chiesta l’autorizzazione del vaccino alla Fda - SkyTG24 : Covid Campania, oltre quattromila casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - Corriere : «La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li st… - massimosala5 : - infoitsalute : Coronavirus, in Italia indice Rt sceso a 1,18, terzo paese al mondo per numero di nuovi casi: ultime notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: altri 37.242 casi con 238.077 tamponi e 699 vittime Il Sole 24 ORE Coronavirus, Zingaretti: “Non vogliamo tornare all’Italia pre-Covid, serve un Paese più giusto. No a chi insegue facili tweet”

“L’orizzonte non è tornare a gennaio 2019, il nostro obiettivo non è tornare indietro. L’Italia pre Covid era l’Italia delle diseguaglianze reddituali, di genere, territoriali. Era un sistema Paese ch ...

Pfizer chiede l'approvazione per un uso di emergenza del vaccino anti Covid già a dicembre

La casa farmaceutica ha chiesto alla FDA di poter distribuire il vaccino per un uso di emergenza, al fine di renderne disponibili alcune primissime dosi per le persone ad alto rischio già dalla metà d ...

“L’orizzonte non è tornare a gennaio 2019, il nostro obiettivo non è tornare indietro. L’Italia pre Covid era l’Italia delle diseguaglianze reddituali, di genere, territoriali. Era un sistema Paese ch ...La casa farmaceutica ha chiesto alla FDA di poter distribuire il vaccino per un uso di emergenza, al fine di renderne disponibili alcune primissime dosi per le persone ad alto rischio già dalla metà d ...