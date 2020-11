Coronavirus | ultime news Speranza | Segnali in controtendenza ma non sufficienti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 21 novembre 2020) Il Ministro della Sanità ha dichiarato: "La pressione sui servizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l'1. Solo allora vedremo risultati più significativi". Intanto il consiglio dei Ministri ha dato il via libera nella notte al Dl Ristori Ter. Ok anche allo scostamento di bilancio da 8 miliardi. Si va, inoltre, verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi. L'indice Rt scende in Italia a 1,18 e l'Abruzzo passa in zona rossa