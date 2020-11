Coronavirus, Speranza: “Segnali in controtendenza, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima” (Di sabato 21 novembre 2020) “I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’1. Sola allora vedremo risultati più significativi”. E’ quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus. “Dovremo ancora resistere – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come ad un liberi tutti”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 novembre 2020) “I primi segnali indopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, madel. Lasuiè fortissima. Rt sta calando ma dovràscendere strutturalmente sotto l’1. Sola allora vedremo risultati più significativi”. E’ quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di. “Dovremoresistere – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come ad un liberi tutti”. L'articolo LA NOTIZIA.

fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Misure restrittive funzionano, l’indice di contagio è sceso rispetto a una settimana fa” - zazoomblog : Coronavirus Speranza: “Segnali in controtendenza ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sa… - clikservernet : Coronavirus, Speranza: “Segnali in controtendenza, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi… - Noovyis : (Coronavirus, Speranza: “Segnali in controtendenza, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi… - Italia_Notizie : Coronavirus, Speranza: “I segnali in controtendenza non sono sufficienti. Troppa pressione su ospedali, occorre res… -