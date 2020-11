Coronavirus, Speranza: “Segnali in controtendenza ma non sufficienti. Dobbiamo resistere ancora, nessun ‘liberi tutti'” (Di sabato 21 novembre 2020) Il rischio sanitario dovuto alla pandemia di Coronavirus rimane molto alto, nonostante il report dell’Istituto Superiore di Sanità di ieri abbia registrato un calo dell’indice Rt a 1,18. A ricordarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha voluto così respingere ogni possibilità di un abbassamento dell’attenzione e di allentamenti eccessivi delle restrizioni: “I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti – ha dichiarato intervenendo al convegno Farmacistapiù – La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. L’indice Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’1. Solo allora vedremo risultati più significativi”. E ha dunque invitato i cittadini a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Il rischio sanitario dovuto alla pandemia dirimane molto alto, nonostante il report dell’Istituto Superiore di Sanità di ieri abbia registrato un calo dell’indice Rt a 1,18. A ricordarlo è il ministro della Salute, Roberto, che ha voluto così respingere ogni possibilità di un abbassamento dell’attenzione e di allentamenti eccessivi delle restrizioni: “I primi segnali indopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sonodel tutto in– ha dichiarato intervenendo al convegno Farmacistapiù – La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. L’indice Rt sta calando ma dovràscendere strutturalmente sotto l’1. Solo allora vedremo risultati più significativi”. E ha dunque invitato i cittadini a ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Misure restrittive funzionano, l’indice di contagio è sceso rispetto a una settimana fa” - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Speranza: “Segnali in controtendenza ma non sufficienti. Dobbiamo resistere ancora, nessun ‘liberi tutti'… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Segnali in controtendenza ma non sufficienti. Dobbiamo resistere ancora, nessun ‘liberi tut… - OnlineAletheia : Emergenza coronavirus, Speranza: “Rt in calo ma non basta” - GisellaPagano : A Natale tutta l’Italia potrebbe essere gialla tranne Abruzzo, Basilicata e Toscana -