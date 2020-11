Coronavirus, Speranza: “Da gennaio campagna vaccinazione senza precedenti” (Di domenica 22 novembre 2020) "I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l'1. Sola allora vedremo risultati più significativi". A dichiararlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Farmacistapiù. Nonostante il report dell’Istituto Superiore di Sanità di ieri abbia registrato un calo dell’indice Rt a 1,18, Speranza, ha voluto invitare gli italiani a non abbassare la guardia confermando l'impossibilità di un allentamento immediato delle restrizioni attualmente in atto. "Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come un liberi tutti. L'Italia, l'Europa, il mondo vincerà contro il virus. L'esito di questa ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) "I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l'1. Sola allora vedremo risultati più significativi". A dichiararlo è il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a Farmacistapiù. Nonostante il report dell’Istituto Superiore di Sanità di ieri abbia registrato un calo dell’indice Rt a 1,18,, ha voluto invitare gli italiani a non abbassare la guardia confermando l'impossibilità di un allentamento immediato delle restrizioni attualmente in atto. "Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come un liberi tutti. L'Italia, l'Europa, il mondo vincerà contro il virus. L'esito di questa ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Misure restrittive funzionano, l’indice di contagio è sceso rispetto a una settimana fa” - ilriformista : 'Risultati sorprendenti in termini di sopravvivenza dei pazienti' #coronavirus #Ascierto #tocilizumab - LilaLaMarea : RT @Tg3web: In attesa del vaccino 'bisognerà resistere ancora per una fase significativa'. L'appello alla cautela arriva dal ministro della… -