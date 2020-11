Coronavirus | sono 34 767 i nuovi casi e 692 i morti

(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 34.767, sulla base di 237.225 tamponi, 692 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 49.261. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 37.242, su 238.077 tamponi, mentre le vittime erano state 699. Sono 3.758 i ricoverati in terapia intensiva in Italia per Covid, 10 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 34.063 i ricoveri ordinari, 106 nelle 24 ore.

Si sono perse decine di migliaia di donatori di plasma iperimmune e sacche che oggi potrebbero essere molto utili. Il Piemonte è saturo al 191%, Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania. Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.45. 'Caricate i posti o la Sicilia diventa zona rossa': bufera per l'audio del dirigente della Regione Ombre sui numeri for. Coronavirus: altri 692 morti. 34.767 nuovi casi su 237mila tamponi. Dei nuovi casi, 8.853 in Lombardia, 3.567

Bologna, 21 novembre 2020 – In calo rispetto a ieri il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, 21 novembre, i nuovi ...Delle nuove positività odierne 176 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati. Salgono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 509 i ricoverati in altri reparti.