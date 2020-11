Coronavirus | sempre alto il numero dei morti Speranza | segnali in controtendenza ma insufficienti

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 21 novembre 2020) Sono 34.767 (37.242 ieri) i nuovi contagiati e 692 (699 ieri) inelle ultime ore in Italia, portando il totale delle vittime a 49.261 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute. Sono stati processati 237.225 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.758, con un incremento di 10 unità. I soggetti guariti nel complesso sono 539.524 (+19.502 da ieri), gli attualmente positivi 791.746 (+14.570). Per quanto riguarda le singole regioni più colpite: la Lombardia si conferma quella con il maggior incremento di casi in 24 ore a +8.853, dato in lieve calo rispetto ai 9.221 di ieri. Seguono il Veneto (+3.567) e la Campania (+3.554), + 2.896 in Piemonte: l'incremento in Emilia Romagna è invece di 2.723 casi, 2.658 quelli nuovi in Lazio. In Toscana si registrano ...