Coronavirus, sempre alto il numero dei morti. Speranza: registriamo segnali in controtendenza ma insufficienti (Di sabato 21 novembre 2020) Sono 34.767 (37.242 ieri) i nuovi contagiati e 692 (699 ieri) i morti nelle ultime ore in Italia, portando il totale delle vittime a 49.261 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute. Sono stati processati 237.225 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.758, con un incremento di 10 unità. I soggetti guariti nel complesso sono 539.524 (+19.502 da ieri), gli attualmente positivi 791.746 (+14.570).Per quanto riguarda le singole regioni più colpite: la Lombardia si conferma quella con il maggior incremento di casi in 24 ore a +8.853, dato in lieve calo rispetto ai 9.221 di ieri. Seguono il Veneto (+3.567) e la Campania (+3.554), + 2.896 in Piemonte: l'incremento in Emilia Romagna è invece di 2.723 casi, 2.658 quelli nuovi in Lazio. In Toscana si registrano ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 novembre 2020) Sono 34.767 (37.242 ieri) i nuovi contagiati e 692 (699 ieri) inelle ultime ore in Italia, portando il totale delle vittime a 49.261 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute. Sono stati processati 237.225 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.758, con un incremento di 10 unità. I soggetti guariti nel complesso sono 539.524 (+19.502 da ieri), gli attualmente positivi 791.746 (+14.570).Per quanto riguarda le singole regioni più colpite: la Lombardia si conferma quella con il maggior incremento di casi in 24 ore a +8.853, dato in lieve calo rispetto ai 9.221 di ieri. Seguono il Veneto (+3.567) e la Campania (+3.554), + 2.896 in Piemonte: l'incremento in Emilia Romagna è invece di 2.723 casi, 2.658 quelli nuovi in Lazio. In Toscana si registrano ...

fattoquotidiano : “Con il coronavirus la mafia aumenta il suo potere e la corruzione si diffonde sempre di più”, pensano il 70% degli… - Capezzone : #Likecrazia sempre in alto in classifica ??. Dice Giuditta che è il caso di regalare il libro anche a un amico o a u… - RaiNews : #coronavirus #covid19 Sette aree #zonarossa', 9 'zona arancione' e 5 'zona gialla': così cambia la mappa delle… - micittastato : ?? 21 novembre. La notizia del giorno è che il 27 novembre Milano e la Lombardia potrebbero passare in area arancion… - Raffaeleaiell0 : #Rai3 è sempre stata la TV dell'informazione e del sapere critico. #EnzoBiagi #report #italia #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre “Con il coronavirus la mafia aumenta il suo potere e la corruzione si diffonde sempre di più”,… Il Fatto Quotidiano Cybersecurity, le nuove sfide per le aziende che cambiano

Mai come nel 2020 la cybersecurity è diventata una priorità nazionale. Mentre i piccoli reati diminuiscono, anche grazie all'effetto lockdown, le frodi informatiche e gli attacchi cyber quest'anno in ...

Condominio e coronavirus: quali regole?

Inutile ripetere come l'emergenza sanitaria abbia stravolto la nostra vita e le abitudini che ormai parevano indissolubili.

Mai come nel 2020 la cybersecurity è diventata una priorità nazionale. Mentre i piccoli reati diminuiscono, anche grazie all'effetto lockdown, le frodi informatiche e gli attacchi cyber quest'anno in ...Inutile ripetere come l'emergenza sanitaria abbia stravolto la nostra vita e le abitudini che ormai parevano indissolubili.