Coronavirus, se non sei Vip probabilmente muori prima: "spenta tra le mie braccia" (Di sabato 21 novembre 2020) L'impreparazione degli ospedali sta uccidendo più del Covid stesso. A meno che tu non sia così ricco sa comprarti la stessa vita. Non è giusto generalizzare, si rischierebbe di mancare di rispetto ai tanti personaggi dello spettacolo che sono morti di o per il Covid senza potere barattare il loro successo con la vita. L'ultimo è stato Stefano d'Orazio dei Pooh ma tanti altri ce ne sono stati. Qualcuno è stato più fortunato: Trump per esempio ha pagato milioni di dollari per essere salvato, e in Italia Berlusconi ha battutto il virus seduto in una comoda suite dentro un ospedale. Che ci sia una corsia preferenziale per i Vip nella cura del covid è un dato che non può avere conferme certe, ma se si vanno a cercare un pò di storie di signori nessuno e le si confrontano con personaggli pubblici, è un dato di fatto che certi finali di storia sono stati diametralmente ...

