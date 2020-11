Coronavirus, la Cina sfrutta lo studio dell’Istituto Tumori di Milano per togliersi le colpe della Pandemia (Di sabato 21 novembre 2020) Lo «studio» dell’Istituto Tumori di Milano sta ottenendo un certo risultato a livello internazionale, ma non in senso positivo. Il britannico The Times pubblica un articolo in cui pare che la Cina incolpi l’Italia per la diffusione del nuovo Coronavirus, ma l’accusa non è così diretta e rivolta a più Paesi. Nonostante il documento italiano non dimostri affatto che il patogeno circolasse in Italia già a settembre del 2019, la diffusione scorretta della «notizia» ha comunque fornito alla Cina il pretesto per deviare nuovamente le accuse sull’origine del virus e tentare di togliersi di dosso le proprie responsabilità sulla Pandemia. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, l’ex capo epidemiologo del CDC ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Lo «dista ottenendo un certo risultato a livello internazionale, ma non in senso positivo. Il britannico The Times pubblica un articolo in cui pare che laincolpi l’Italia per la diffusione del nuovo, ma l’accusa non è così diretta e rivolta a più Paesi. Nonostante il documento italiano non dimostri affatto che il patogeno circolasse in Italia già a settembre del 2019, la diffusione scorretta«notizia» ha comunque fornito allail pretesto per deviare nuovamente le accuse sull’origine del virus e tentare didi dosso le proprie responsabilità sulla. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, l’ex capo epidemiologo del CDC ...

