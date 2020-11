Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 novembre: 34.767 nuovi casi e 692 morti (Di sabato 21 novembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di sabato 21 novembre. Il tasso di positività scende al 14,6% Leggi su corriere (Di sabato 21 novembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di sabato 21. Il tasso di positività scende al 14,6%

