Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 21 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 novembre Sono 37.242 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 238.077, 12.109 in meno rispetto a quelli processati nelle ventiquattro ore precedenti. I decessi tornano a sfiorare la soglia dei 700 morti (699), mentre sono più di 21.000 i soggetti guariti o dimessi dalle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda la pressione ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 20 novembre Sono 37.242 i nuovi casi diregistrati nelle24 ore, a fronte di 238.077, 12.109 in meno rispetto a quelli processati nelle ventiquattro ore precedenti. I decessi tornano a sfiorare la soglia dei 700 morti (699), mentre sono più di 21.000 i soggetti guariti o dimessi dalle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda la pressione ...

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - fattoquotidiano : Coronavirus, Zingaretti: “Non vogliamo tornare all’Italia pre-Covid, serve un Paese più giusto. No a chi insegue fa… - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Italia al terzo posto dopo Usa e India - Barbara86764611 : Coronavirus, quando finirà la pandemia: la previsione Aifa - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerardo: Caro Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, l'Italia dopo essere stata in casa per tre mesi era uscit… -