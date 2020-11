Coronavirus in Italia | bollettino del 21 novembre | 34 767 nuovi casi su 237 225 tamponi

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 21 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 34.767 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 37.242. Diminuiscono ieffettuati: 237.225, contro i 238.077 di ieri. La percentuale di positivi è al 14,6% (ieri 15,6%). Sono 692 i morti, 10 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Isono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 8.853, poi il Veneto con 3.567 e la Campania con 3.554. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.758 (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).