Coronavirus in Italia, 34.767 contagi e 692 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - Secondo i dati inseriti nel bollettino di oggi diffuso dal Ministero della Salute , nelle ultime 24 ore sono 34.767 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri erano stati 37.242) ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - Secondo i dati inseriti nel bollettino di oggi diffuso dal Ministero della Salute ,24 ore sono 34.767 i nuovi casi diregistrati in(ieri erano stati 37.242) ...

sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: in Italia oggi 34.767 nuovi casi e 237.225 tamponi, 692 le vittime… - fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - MediasetTgcom24 : Coronavirus in Italia: altri 34.767 casi e 692 decessi nelle ultime 24 ore #coronavirus - Dariusz95311458 : RT @SkyTG24: #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi - guernica_70 : Lo studio sul nuovo coronavirus che circolava in Italia dall’estate 2019 per ora non presenta evidenze solide… -