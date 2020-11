Coronavirus, il Natale che verrà. Zampa: "Possibili deroghe per spostamenti tra Regioni" (Di sabato 21 novembre 2020) Il ministero attende il miglioramento dei dati prima di prendere decisioni. La sottosegretaria alla Salute: "Impossibile stabilire numeri per il Cenone in casa, ma non riunitevi in più di 5-6 persone scelte tra gli affetti cari e abituali" Leggi su repubblica (Di sabato 21 novembre 2020) Il ministero attende il miglioramento dei dati prima di prendere decisioni. La sottosegretaria alla Salute: "Impossibile stabilire numeri per il Cenone in casa, ma non riunitevi in più di 5-6 persone scelte tra gli affetti cari e abituali"

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - repubblica : Coronavirus, il contagio rallenta: indice Rt a 1, 18. Se continua il calo il Natale sarà giallo [di Michele Bocci]… - petergomezblog : Coronavirus, Miozzo (Cts): “Dimentichiamoci un Natale ‘liberi tutti’. Abbiamo fatto un’estate così e l’abbiamo paga… - DaxGregory : Pronto il nuovo #cinepanettone di #Boldi ecco il #trailer del #film: Figure di merda a Natale distribuito dalla… - LeonardoPanetta : RT @LeonardoPanetta: Novembre - Chiudete tutto!!! - C’è troppa gente in giro - Ci vuole il coprifuoco Dicembre - Ah ma per Natale… -