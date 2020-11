Coronavirus, il bollettino di sabato 21 novembre: 34.767 casi con 237mila tamponi. 692 i morti (Di sabato 21 novembre 2020) Sono 34.767 i nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di 237.225 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 692. Confermato il raffreddamento della curva e torna a scendere leggermente il rapporto positivi/test che si attesta al 14,65%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 21 novembre 2020) Sono 34.767 i nuovidiin Italia a fronte di 237.225processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 692. Confermato il raffreddamento della curva e torna a scendere leggermente il rapporto positivi/test che si attesta al 14,65%. L'articolo .

