Coronavirus, il bollettino di oggi: “Emergenza posti letto, situazione drammatica” (Di sabato 21 novembre 2020) La pandemia di Coronavirus continua a imperversare in Italia, dove le misure restrittive adottate finora stanno dando i primi risultati, con il calo dell’indice Rt a 1,2. Un miglioramento, ma non sufficiente per consentire un allentamento delle restrizioni, soprattutto a causa della grave situazione in cui versano gli ospedali. Il più importante sindacato medico italiano, l’Anaao-Assomed, ha lanciato l’allarme per quanto riguarda la carenza di posti letto e di personale medico adeguati per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intanto, annuncia da fine gennaio una campagna di vaccinazioni anti-Coronavirus. Coronavirus, il bollettino di oggi I dati di oggi del Ministero della Salute ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 21 novembre 2020) La pandemia dicontinua a imperversare in Italia, dove le misure restrittive adottate finora stanno dando i primi risultati, con il calo dell’indice Rt a 1,2. Un miglioramento, ma non sufficiente per consentire un allentamento delle restrizioni, soprattutto a causa della gravein cui versano gli ospedali. Il più importante sindacato medico italiano, l’Anaao-Assomed, ha lanciato l’allarme per quanto riguarda la carenza die di personale medico adeguati per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intanto, annuncia da fine gennaio una campagna di vaccinazioni anti-, ildiI dati didel Ministero della Salute ...

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - SkyTG24 : Covid Campania, oltre quattromila casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 novembre: 34.767 nuovi casi e 692 morti - occhio_notizie : Il bollettino giornaliero mostra dati incoraggianti, ma non bisogna abbassare la guardia - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 21 novembre in Lombardia: 8.853 nuovi contagiati e 169 morti [aggiornamento dell… -