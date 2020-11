Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Speranza conferma le misure restrittive per sei regioni fino al 3 dicembre. Nel Lazio negozi chiusi alle 21 – LIVE (Di sabato 21 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.00 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 novembre Coronavirus9.00 – Coronavirus in famiglia, come si trasmette e come comportarsi 7.40 – Emergenza Coronavirus in Italia, approvato il decreto Ristori ter Coronavirus negozio19.40 – Nel Lazio decisa la chiusura dei negozi alle 21 Nuova ordinanza da parte della Regione Lazio. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere per le 21. Bar e ristoranti ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.00 –in Italia, ildel 21 novembre9.00 –in famiglia, come si trasmette e come comportarsi 7.40 – Emergenzain Italia, approvato il decreto Ristori tero19.40 – Neldecisa la chiusura dei21 Nuova ordinanza da parte della Regione. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere per le 21. Bar e ristoranti ...

