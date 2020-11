Coronavirus, emergenza posti letto: ospedali saturi in 19 regioni. E per gli “altri” malati si riduce la possibilità di accesso (Di sabato 21 novembre 2020) Si aggrava ancora la situazione legata ai reparti Covid delle strutture ospedaliere. I livelli di saturazione dei posti letto sono ormai stati raggiunti in 19 regioni e per il sindacato dei medici ospedalieri «la situazione è drammatica». In particolare, nei reparti di Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive si registra una condizione di grave emergenza in gran parte del Paese. Se si mette a confronto la disponibilità di posti letto del 2018 con quelli attivati nel 2020 con l’attuale numero dei ricoveri Covid, si ottengono percentuali di saturazione spaventose. Tra le regioni a preoccupare di più, la Valle d’Aosta, satura al 229%, il Piemonte saturo al 191%, la Lombardia al 129%, la Liguria al 118%, il Lazio al 91%, la ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Si aggrava ancora la situazione legata ai reparti Covid delle struttureere. I livelli di saturazione deisono ormai stati raggiunti in 19e per il sindacato dei medicieri «la situazione è drammatica». In particolare, nei reparti di Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive si registra una condizione di gravein gran parte del Paese. Se si mette a confronto la disponibilità didel 2018 con quelli attivati nel 2020 con l’attuale numero dei ricoveri Covid, si ottengono percentuali di saturazione spaventose. Tra lea preoccupare di più, la Valle d’Aosta, satura al 229%, il Piemonte saturo al 191%, la Lombardia al 129%, la Liguria al 118%, il Lazio al 91%, la ...

RaiNews : Il Piemonte è saturo al 191%, Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all… - RegLombardia : Grazie a #MartinaLuoni per aver ricordato come il rispetto delle regole anticovid sia indispensabile per non sovrac… - DPCgov : #17novembre #Coronavirus: abbiamo attivato Emergency per supportare la Calabria nella risposta all’emergenza. I vol… - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – 3.554 nuovi casi in Campania, 1.379 i guariti - notte33 : RT @MariaRo99325323: Coronavirus a Napoli: «Mio papà senza ossigeno grazie agli amici di Fb ho trovato 16 bombole» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus emergenza Coronavirus, emergenza a Bronte (Catania): in una casa di riposo un solo infermiere TGCOM Covid, 573 nuovi contagi, 443 nuovi guariti e sette decessi

Giornata interlocutoria in provincia con i casi positivi che si riducono così come calano anche le persone ricoverate ...

Coronavirus, in Fvg registrati altri 1.043 casi e 25 decessi

Delle nuove positività odierne 176 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati. Salgono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 509 i ricoverati in altri reparti.

Giornata interlocutoria in provincia con i casi positivi che si riducono così come calano anche le persone ricoverate ...Delle nuove positività odierne 176 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati. Salgono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 509 i ricoverati in altri reparti.