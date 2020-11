Coronavirus, ecco le regole per gli impianti sciistici. Piste chiuse nelle zone rosse, funivie al 50% e limiti agli skipass in quelle arancioni (Di sabato 21 novembre 2020) Durante la prima ondata di contagi da Covid-19, gli impianti sciistici furono presi d’assalto. Ora, alla vigilia del periodo natalizio, si vuole scongiurare che immagini simili si ripetano. È per queste ragioni che gli impianti, le aree e le stazioni sciistiche collocate nelle zone rosse rimarranno chiuse. Per le regioni arancioni sarà invece consentita l’apertura, salvo alcune precise restrizioni. A prevederlo è la bozza sugli impianti sciistici che verrà presentata durante la Conferenza delle Regioni il prossimo lunedì, per poi essere sottoposta alla valutazione di governo e Cts (Comitato tecnico scientifico). funivie e cabinovie al 50%. Seggiovie con carico completo Sulle misure restrittive ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Durante la prima ondata di contagi da Covid-19, glifurono presi d’assalto. Ora, alla vigilia del periodo natalizio, si vuole scongiurare che immagini simili si ripetano. È per queste ragioni che gli, le aree e le stazioni sciistiche collocaterimarranno. Per le regionisarà invece consentita l’apertura, salvo alcune precise restrizioni. A prevederlo è la bozza sugliche verrà presentata durante la Conferenza delle Regioni il prossimo lunedì, per poi essere sottoposta alla valutazione di governo e Cts (Comitato tecnico scientifico).e cabinovie al 50%. Seggiovie con carico completo Sulle misure restrittive ...

sbonaccini : #CORONAVIRUS Nuova ordinanza regionale: dal 14 novembre, in Emilia-Romagna ulteriori misure restrittive per evitare… - NicolaPorro : ?? Indiscrezione esclusiva dal ?????????????????? ??????????????????: ecco le (immaginarie?) disposizioni del Minculpop... ?? - rczg11 : RT @NProcaccini: Il ricatto del Recovery Fund funziona così: se non sei di sinistra, violi lo “Stato di Diritto”. E puoi anche morire di fa… - anis_epis : Vaccino #Covid_19: l'intervento di Andrea #Crisanti parla di conoscenza dei dati e trasparenza. Le idee del dirett… - emobranco : RT @NProcaccini: Il ricatto del Recovery Fund funziona così: se non sei di sinistra, violi lo “Stato di Diritto”. E puoi anche morire di fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco chi sono i primi 50mila che riceveranno il vaccino in Liguria Genova24.it Zone rossa e arancione: firmata la nuova ordinanza anti-Covid, cosa cambia per le regioni/ Ecco tutte le novità

10,05 - Morto il farmacista: paese sotto choc Un’altra vita spezzata a causa del Covid-19. Ieri mattina è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Mazzini di Teramo Vincenzo Tarquini, ...

Vergo fuori da X Factor ma la sua "Bomba" è un tormentone: è nata una stella?

Suo malgrado, e anche malgrado i desideri del pubblico, ha detto addio al sogno di arrivare fino in fondo. E' finita la favola di Vergo, palermitano che ha fatto sognare il pubblico di Sky per la nuov ...

10,05 - Morto il farmacista: paese sotto choc Un’altra vita spezzata a causa del Covid-19. Ieri mattina è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Mazzini di Teramo Vincenzo Tarquini, ...Suo malgrado, e anche malgrado i desideri del pubblico, ha detto addio al sogno di arrivare fino in fondo. E' finita la favola di Vergo, palermitano che ha fatto sognare il pubblico di Sky per la nuov ...