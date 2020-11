Coronavirus, Donald Trump Jr positivo: è asintomatico e in isolamento. In Brasile superati i 6 milioni di casi (Di sabato 21 novembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANE Rudy Giuliani, avvocato di Donald Trump.Donald Trump Jr, il figlio maggiore del presidente statunitense Donald Trump, è positivo al Coronavirus. Secondo quanto afferma il suo portavoce personale, Donald Trump Jr è risultato positivo all’inizio della settimana: al momento, non presenta sintomi e si trova in isolamento. Nei mesi scorsi la fidanzata Kimberly Guilfoyle era risultata positiva. November 21, 2020 Nelle stesse ore, è anche arrivata la notizia che Rudy Giuliani, il legale personale del presidente Trump, è in isolamento dopo che suo figlio Andrew è risultato positivo. Andrew Giuliani ha ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANE Rudy Giuliani, avvocato diJr, il figlio maggiore del presidente statunitense, èal. Secondo quanto afferma il suo portavoce personale,Jr è risultatoall’inizio della settimana: al momento, non presenta sintomi e si trova in. Nei mesi scorsi la fidanzata Kimberly Guilfoyle era risultata positiva. November 21, 2020 Nelle stesse ore, è anche arrivata la notizia che Rudy Giuliani, il legale personale del presidente, è indopo che suo figlio Andrew è risultato. Andrew Giuliani ha ...

