Coronavirus, De Luca: “La Campania non è zona rossa ma zona rosè”. Il video (Di sabato 21 novembre 2020) Napoli, 21 nov. (askanews) – “Ma quale zona rossa, è stato chiuso giusto qualche negozio. Qualcuno in Italia può dire seriamente che abbiamo istituito la zona rossa? Diciamo che in Campania abbiamo istituito non la zona rossa, ma la zona rosè. Una zona fiorin fiorello l’amore è bello vicino a te”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì prendendo a prestito i versi di una canzone degli anni ’30. Sulle scuole invece, De Luca ha precisato che non si prevede di riaprire in mancanza di certezze sui rischi. “È possibile, forse probabile che ... Leggi su formiche (Di sabato 21 novembre 2020) Napoli, 21 nov. (askanews) – “Ma quale, è stato chiuso giusto qualche negozio. Qualcuno in Italia può dire seriamente che abbiamo istituito la? Diciamo che inabbiamo istituito non la, ma larosè. Unafiorin fiorello l’amore è bello vicino a te”. Così il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso della diretta Facebook del venerdì prendendo a prestito i versi di una canzone degli anni ’30. Sulle scuole invece, Deha precisato che non si prevede di riaprire in mancanza di certezze sui rischi. “È possibile, forse probabile che ...

