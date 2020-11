Coronavirus, Conte firma il decreto Ristori Ter: ok a nuovi aiuti (Di sabato 21 novembre 2020) Come annunciato nel corso della settimana, nella notte tra venerdì e sabato è arrivata la firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al decreto Ristori Ter. nuovi aiuti alle aziende messe in seria difficoltà dall’emergenza Coronavirus. Nelle nuove misure è presente anche lo scostamento del bilancio e le premesse ad un nuovo decreto per rinviare le scadenze fiscali. Il decreto Ristori Quarter, ha spiegato Gualtieri, sarà l’utlimo, dopodiché è prevista la risalita economica. decreto Ristori Ter: c’è la firma Nel nuovo DPCM che segue il primo decreto Ristori e il Ristori Bis, il Presidente del Consiglio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 21 novembre 2020) Come annunciato nel corso della settimana, nella notte tra venerdì e sabato è arrivata ladel Presidente del Consiglio GiuseppealTer.alle aziende messe in seria difficoltà dall’emergenza. Nelle nuove misure è presente anche lo scostamento del bilancio e le premesse ad un nuovoper rinviare le scadenze fiscali. IlQuarter, ha spiegato Gualtieri, sarà l’utlimo, dopodiché è prevista la risalita economica.Ter: c’è laNel nuovo DPCM che segue il primoe ilBis, il Presidente del Consiglio ...

