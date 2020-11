Coronavirus, calano i nuovi contagi: +34.767. I decessi sono 692 (Di sabato 21 novembre 2020) Il bollettino del 21 novembre I nuovi decessi legati al Coronavirus in Italia sono 692. Ieri, 20 novembre, le morti registrate erano state 699. Come riportato nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime nel Paese sale a 49.261. Per quanto riguarda i nuovi positivi, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 34.767: ieri +37.242, due giorni fa (il 19 novembre) +36.176. I tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati 237.225( ieri 238.077 ), per un totale di 20.199.829 test effettuati fin dall’inizio della pandemia. In tutto, i casi di Covid-19 registrati in Italia sono stati 1.380.531 . Gli attualmente positivi sono 791.746 (ieri 777.176). Per quanto riguarda i ricoveri, oggi ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Il bollettino del 21 novembre Ilegati alin Italia692. Ieri, 20 novembre, le morti registrate erano state 699. Come riportato nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime nel Paese sale a 49.261. Per quanto riguarda ipositivi, nelle ultime 24 ore se neregistrati 34.767: ieri +37.242, due giorni fa (il 19 novembre) +36.176. I tamponi analizzati nell’ultimo giornostati 237.225( ieri 238.077 ), per un totale di 20.199.829 test effettuati fin dall’inizio della pandemia. In tutto, i casi di Covid-19 registrati in Italiastati 1.380.531 . Gli attualmente positivi791.746 (ieri 777.176). Per quanto riguarda i ricoveri, oggi ...

