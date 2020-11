Coronavirus, approvato il decreto Ristori ter. Speranza conferma le misure restrittive per sei regioni fino al 3 dicembre. Nel Lazio negozi chiusi alle 21 – LIVE (Di sabato 21 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 7.40 – Emergenza Coronavirus in Italia, approvato il decreto Ristori ter Coronavirus negozio19.40 – Nel Lazio decisa la chiusura dei negozi alle 21 Nuova ordinanza da parte della Regione Lazio. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere per le 21. Bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 22 per il servizio d’asporto. 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: più di 37.000 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 7.40 – Emergenzain Italia,iltero19.40 – Neldecisa la chiusura dei21 Nuova ordinanza da parte della Regione. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere per le 21. Bar e ristoranti potranno restare aperti22 per il servizio d’asporto. 17.30 –in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: più di 37.000 ...

ROMA - Il Consiglio dei Ministri di questa notte, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha dato il via libera alla relazione sullo s ...

Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto Ristori ter: il testo prevede aiuti per 2 miliardi.

Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto Ristori ter: il testo prevede aiuti per 2 miliardi e approderà a breve in Parlamento.

