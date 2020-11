Coronavirus, ancora un decesso al Covid Hospital: morto un 66enne (Di sabato 21 novembre 2020) Coronavirus, l'Asl conferma il decesso della 85enne di Caposele 21 novembre 2020 È deceduto ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di ... Leggi su avellinotoday (Di sabato 21 novembre 2020), l'Asl conferma ildella 85enne di Caposele 21 novembre 2020 È deceduto ieri sera, nella terapia intensiva deldell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di ...

