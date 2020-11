(Di sabato 21 novembre 2020) Sono 541 i nuovidainsecondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 35. Covid, test rapido di massa in provincia dell’Aquila Powered by WPeMatico

ennatrasporti : Coronavirus Abruzzo, 541 contagi e 35 morti: il bollettino - Tele_Nicosia : Coronavirus Abruzzo, 541 contagi e 35 morti: il bollettino - NotizieAbruzzo : Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 22 novembre 2020 - stefaniapezzopa : RT @ekuonews: Coronavirus, Pezzopane: 'Il Governo sostiene l'Abruzzo' - notiziedabruzzo : #Coronavirus, test antigenico rapido per tutta la provincia dell’Aquila. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Abruzzo

Adnkronos

Il cronista di Radio Kiss Kiss Napoli ha respinto al mittente le polemiche sollevate nei giorni scorsi sulla Regione Abruzzo.Il virus rallenta la sua corsa ma è ancora presto per dire che sia una frenata consistente. I 34.767 nuovi casi e le 692 vittime in 24 ore indicate nel bollettino quotidiano del [...] ...