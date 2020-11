Coronavirus | 34 767 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 237 225 tamponi Morti in 692 | oltre 10mila vittime in 21 giorni

(Di sabato 21 novembre 2020) Sono 34.767 idiaccertati in Italia24 ore su 237.225processati. I decessi sono stati 692, portando il totale delledal 1° novembre. Cresce ancora la pressione sugli ospedali, seppur in maniera inferiore rispetto a venerdì: il saldo dei posti letto occupati nei reparti Covid è +106, mentreterapie intensive sono 10 in più i malati assistiti. Il tasso di positività sul totale deiè pari al 14,65%, mentre sui solitestati (121.315) è al 28,7%. Rispetto alle 24 ore precedenti il primo cresce di qualche punto decimale, mentre crolla il secondo (era 31,9%). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.380.531 persone (+34.767 rispetto a ieri, +2,6%; ieri +37.242) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 49.261 sono decedute (+692, ...Positivi al coronavirus in Irpinia 115 (1.186 in 8 giorni) e 4 morti: Avellino sale a 150 casi in 8 giorni. In 24 ore 4 morti. In Campania: +4.226 casi ...