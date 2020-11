Coronavirus | 34 767 nuovi casi e 692 vittime

(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 34.767 idiin Italia, su un totale di 237.225 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza, diffuso dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 692, per un totale di 49.261da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.380.531 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 20.199.829 i tamponi complessivi effettuati.Attualmente i positivi in Italia sono 791.746, dei quali 753.925 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.063 (+106 rispetto a ieri), di questi 3.758 in terapia intensiva (+10).La regione con il maggior numero diè ...

