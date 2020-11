Coronavirus, 104 autocertificazioni irregolari per i buoni spesa: la scoperta della Guardia di Finanza di Bologna (Di sabato 21 novembre 2020) In 104 nel Bolognese avevano ‘barato’ per ottenere i buoni spesa finanziati dal governo durante il primo lockdown per aiutare le famiglie in difficoltà. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Bologna durante le verifiche su centinaia di posizioni. E ora le Fiamme Gialle segnalerà la presunta irregolarità alle autorità amministrative per le ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché all’ente locale per il recupero dei contributi erogati. Le attività di verifica, svolte con riferimento ai dati acquisiti presso il Comune di Molinella, hanno finora riguardato 288 posizioni, riscontrando le informazioni dichiarate in sede di autocertificazione da parte dei richiedenti, con riferimento sia agli intestatari dei buoni spesa che ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) In 104 nel Bolognese avevano ‘barato’ per ottenere ifinanziati dal governo durante il primo lockdown per aiutare le famiglie in difficoltà. È quanto ha scoperto ladididurante le verifiche su centinaia di posizioni. E ora le Fiamme Gialle segnalerà la presuntatà alle autorità amministrative per le ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché all’ente locale per il recupero dei contributi erogati. Le attività di verifica, svolte con riferimento ai dati acquisiti presso il Comune di Molinella, hanno finora riguardato 288 posizioni, riscontrando le informazioni dichiarate in sede di autocertificazione da parte dei richiedenti, con riferimento sia agli intestatari deiche ai ...

clikservernet : Coronavirus, 104 autocertificazioni irregolari per i buoni spesa: la scoperta della Guardia di Finanza di Bologna - Noovyis : (Coronavirus, 104 autocertificazioni irregolari per i buoni spesa: la scoperta della Guardia di Finanza di Bologna)… - PolicoRobot : RT @SassiLive: CORONAVIRUS IN BASILICATA, 19 NOV: 3 MORTI (1 POLICORO, 1 PICERNO, 1 POTENZA), 232 CASI POSITIVI (37 MATERA, 19 POTENZA, 14… - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, 19 NOV: 3 MORTI (1 POLICORO, 1 PICERNO, 1 POTENZA), 232 CASI POSITIVI (37 MATERA, 19 POT… - TV7Benevento : Coronavirus: a Varese due Covid hotel con 104 posti, verifiche su Como... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 104 Coronavirus, 104 autocertificazioni irregolari per i buoni spesa: la scoperta della Guardia di Finanza di… Il Fatto Quotidiano Congedo Covid quarantena dei figli anche per attività extrascolastiche: come fare domanda

Congedo Covid quarantena dei figli:, come fare domanda e in quali casi? Anche per contatti extrascolastici, come attività sportive, corsi di (...) ...

STUDIO ANAAO ASSOMED COVID-19: È EMERGENZA POSTI LETTO INTERNISTICI

Dal confronto, regione per regione, dei posti letto internistici nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con l’attuale numero dei ricoveri Covid-19,emerge un quadro drammatico: Piemonte saturo al 191%, Lo ...

Congedo Covid quarantena dei figli:, come fare domanda e in quali casi? Anche per contatti extrascolastici, come attività sportive, corsi di (...) ...Dal confronto, regione per regione, dei posti letto internistici nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con l’attuale numero dei ricoveri Covid-19,emerge un quadro drammatico: Piemonte saturo al 191%, Lo ...