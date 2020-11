Cormezz: Napoli-Milan, Ospina o Meret? Gattuso deciderà oggi (Di sabato 21 novembre 2020) La pausa per le nazionali ha creato non pochi problemi al Napoli. Hysaj e Rrahmani si sono scoperti positivi, Osimhen si è infortunato e anche Ospina non se la passa troppo bene. Ieri il colombiano è tornato ad allenarsi con la squadra, almeno in parte, ma non è ancora certo che ci sarà lui tra i pali contro il Milan. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il bollettino dei rientri alterna cattive e buone notizie, Ospina ha smaltito il fastidio muscolare che l’ha costretto alla panchina contro l’Ecuador, ieri ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo. Gattuso deciderà oggi riguardo al ballottaggio con Meret“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) La pausa per le nazionali ha creato non pochi problemi al. Hysaj e Rrahmani si sono scoperti positivi, Osimhen si è infortunato e anchenon se la passa troppo bene. Ieri il colombiano è tornato ad allenarsi con la squadra, almeno in parte, ma non è ancora certo che ci sarà lui tra i pali contro il. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il bollettino dei rientri alterna cattive e buone notizie,ha smaltito il fastidio muscolare che l’ha costretto alla panchina contro l’Ecuador, ieri ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo.riguardo al ballottaggio con“. L'articolo ilsta.

Niente trasferta contro la Sierra Leone per Victor Osimhen. Il nigeriano, infortunatosi alla spalla mentre era in Nazionale, farà rientro a Napoli in anticipo sulla tabella di marcia. E’ stato il club ...

Cormezz: record Napoli, non aveva mai avuto 16 calciatori convocati nelle rispettive nazionali

Un dato che fotografa la qualità dell'organico del Napoli, ma anche uno scherzo del destino considerando aumenta solo i rischi relativi al contagio da coronavirus ...

Niente trasferta contro la Sierra Leone per Victor Osimhen. Il nigeriano, infortunatosi alla spalla mentre era in Nazionale, farà rientro a Napoli in anticipo sulla tabella di marcia. E' stato il club ...