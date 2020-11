Coppa Italia: 5-0 della Roma contro il Tavagnacco al debutto (Di sabato 21 novembre 2020) Tavagnacco - Esordio vincente in Coppa Italia per la Roma di Betty Bavagnoli , che batte 5-0 il Tavagnacco e si porta al comando del Gruppo H , di cui fa parte anche Roma CF. Nonostante la scelta di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020)- Esordio vincente inper ladi Betty Bavagnoli , che batte 5-0 ile si porta al comando del Gruppo H , di cui fa parte ancheCF. Nonostante la scelta di ...

ASRomaFemminile : Triplice fischio a Tavagnacco: la nostra Coppa Italia si apre con una vittoria per 5-0. ?? Ohale ?? Hegerberg ??… - juventusfc : Domani comincia la #CoppaItaliaFemminile per le #JuventusWomen ???? Le convocate per #PinkBariJuve ??… - OfficialASRoma : ?? Parte la Coppa Italia dell'@ASRomaFemminile! ?? Forza ragazze! ?????? #ASRoma - sportli26181512 : Coppa Italia: 5-0 della Roma contro il Tavagnacco al debutto: Le giallorosse si impongono nettamente in casa delle… - gianlia96 : @LFootball_ Ciao! Giusto una domanda, per caso ci saranno delle gare di Coppa Italia trasmesse domani (domenica)? I… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia femminile, le partite di domani Metropolitan Magazine Women, Pachera: “Orgoglioso di queste ragazze. Domani in campo come sempre”

Il tecnico gialloblù ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Florentia ai microfoni di Hellas Channel Matteo Pachera scalpita: dopo aver superato il Covid, il tecnico dell’Hellas Verona Women ...

Parma, Liverani: “Roma impegno ostico. Voglio vedere miglioramenti”

PARMA – “Il gruppo sta iniziando a conoscersi meglio e questo è evidente. Il nostro obiettivo più grande è mantenere tutto questo fino alla sosta, ci aspettano in campionato sette partite più quella d ...

Il tecnico gialloblù ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Florentia ai microfoni di Hellas Channel Matteo Pachera scalpita: dopo aver superato il Covid, il tecnico dell’Hellas Verona Women ...PARMA – “Il gruppo sta iniziando a conoscersi meglio e questo è evidente. Il nostro obiettivo più grande è mantenere tutto questo fino alla sosta, ci aspettano in campionato sette partite più quella d ...