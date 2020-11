Conte: “Ci considerano favoriti? E’ una cosa miracolosa, in così poco tempo siamo stati straordinari” (Di sabato 21 novembre 2020) L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Torino, soffermandosi sui progressi fatti dai suoi ragazzi nell’ultimo anno:“Sappiamo i pregi e i difetti, cose che dall’esterno non si riescono a capire. Per il resto dobbiamo pensare a noi stessi, mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da chi viene chiamato a dare dei giudizi. Per il resto possiamo anche essere orgogliosi di questo: essere considerati i più competitivi, in un anno, nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in Italia, significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario in brevissimo tempo. Ha dell’incredibile e del miracoloso”. Foto: Conte Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) L’allenatore dell’Inter Antonioha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Torino, soffermandosi sui progressi fatti dai suoi ragazzi nell’ultimo anno:“Sappiamo i pregi e i difetti, cose che dall’esterno non si riescono a capire. Per il resto dobbiamo pensare a noi stessi, mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da chi viene chiamato a dare dei giudizi. Per il resto posanche essere orgogliosi di questo: essere considerati i più competitivi, in un anno, nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in Italia, significa che stiamo facendo qualdi straordinario in brevissimo. Ha dell’incredibile e del miracoloso”. Foto:Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

