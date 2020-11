Confesercenti a Conte: "Posticipare il Black Friday al 4 dicembre come in Francia" (Di sabato 21 novembre 2020) Sulla scia di quanto deciso in Francia, dove il Black Friday sarà posticipato di una settimana, Confesercenti lancia un appello analogo al governo italiano. “In Francia - scrive in una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - si è già intervenuti sulla questione. E dopo la moral suasion del Governo, sia la grande distribuzione organizzata sia Amazon hanno accettato di Posticipare la data del Black Friday al 4 dicembre, poco dopo la prevista riapertura dei negozi indipendenti. Una soluzione a nostro avviso opportuna, che dà a tutte le forme di distribuzione una chance di competere per il Black Friday, ormai diventato uno degli eventi commerciali più importanti dell’anno. E ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) Sulla scia di quanto deciso in, dove ilsarà posticipato di una settimana,lancia un appello analogo al governo italiano. “In- scrive in una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe- si è già intervenuti sulla questione. E dopo la moral suasion del Governo, sia la grande distribuzione organizzata sia Amazon hanno accettato dila data delal 4, poco dopo la prevista riapertura dei negozi indipendenti. Una soluzione a nostro avviso opportuna, che dà a tutte le forme di distribuzione una chance di competere per il, ormai diventato uno degli eventi commerciali più importanti dell’anno. E ...

Sulla scia di quanto deciso in Francia, dove il Black Friday sarà posticipato di una settimana, Confesercenti lancia un appello analogo al governo italiano. “In Francia - scrive in una lettera al ...

Il colosso dell'e-commerce dopo il rinvio in francese e le richieste delle sigle degli esercenti di posticipare l'appuntamento, alla possibile ...

