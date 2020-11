Conferenza stampa Maran: «Attenzione, l’Udinese merita un’altra classifica» (Di sabato 21 novembre 2020) Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in vista della gara contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della squadra rossoblu. UDINESE – «l’Udinese è una di quelle squadre che, vedendo i numeri, meriterebbe un posto in classifica diverso per questo inizio di campionato. Fra le altre cose, è una squadra solida perché è tra le tre squadre che subisce meno tiri di tutto il campionato e questo significa che concede poco. Dovremo essere bravi perchè hanno fisicità e questa compattezza che li rende difficili da incontrare». SETTIMANE DI LAVORO – «Sono andate bene. Abbiamo lavorato nel modo migliore con chi era a disposizione. Abbiamo lavorato sia sotto il punto di vista fisico sia dal punto di vista ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Rolando, allenatore del Genoa, ha parlato in vista della gara contro. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu Rolando, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della squadra rossoblu. UDINESE – «è una di quelle squadre che, vedendo i numeri, meriterebbe un posto indiverso per questo inizio di campionato. Fra le altre cose, è una squadra solida perché è tra le tre squadre che subisce meno tiri di tutto il campionato e questo significa che concede poco. Dovremo essere bravi perchè hanno fisicità e questa compattezza che li rende difficili da incontrare». SETTIMANE DI LAVORO – «Sono andate bene. Abbiamo lavorato nel modo migliore con chi era a disposizione. Abbiamo lavorato sia sotto il punto di vista fisico sia dal punto di vista ...

Agenzia_Ansa : Momenti di imbarazzo per Rudy #Giuliani. Durante una conferenza stampa, l'avvocato personale di Donald #Trump suda… - Corriere : Rudolph Giuliani suda in conferenza stampa e gli cola la tinta dai capelli: l’ironia so... - SkyTG24 : È colata la tintura dei capelli a Rudolph #Giuliani, ex sindaco di New York e capo della squadra legale di Donald T… - napolista : Bonera: “Felice di ritrovare l’amico Gattuso. Io e Pioli siamo sulla stessa lunghezza d’onda” Il collaboratore di P… - nonsolospes : RT @SalamidaFabio: Ho visto lo spot della Regione Lombardia con Massimo Boldi. È grottesco, offende e ridicolizza la Lombardia e i lombardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Video – La conferenza stampa dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza sulla situazione sanitaria StartNews Conte: “Miracoloso essere considerati favoriti. Stiamo facendo un grande lavoro”

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla dei momenti di crescita della sua squadra durante la sua conferenza stampa pre-Torino, plaudendo quanto fatto ...

Roma: Fonseca, difesa a 3 scelta mia non di Petrachi

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia quella di passare alla difesa a tre, non di Petrachi" è la risposta dl tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ad ...

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla dei momenti di crescita della sua squadra durante la sua conferenza stampa pre-Torino, plaudendo quanto fatto ...(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia quella di passare alla difesa a tre, non di Petrachi" è la risposta dl tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ad ...