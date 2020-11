“Con il coronavirus la mafia aumenta il suo potere e la corruzione si diffonde sempre di più”, pensano il 70% degli italiani: il sondaggio (Di sabato 21 novembre 2020) L’altro virus c’è ma non si vede. Ma si sente. L’altro virus, come ha raccontato ilfattoquotidiano.it, sono le mafie che sono pronte a sfruttare le difficoltà economiche provocate dall’emergenza coronavirus. Una situazione largamente percepita dalla cittadinanza. Per 7 italiani su 10, infatti a causa del Covid la mafia sta aumentando il proprio potere, mentre la corruzione si diffonde sempre di più. È il risultato di un sondaggio commissionato dall’associazione Libera all’Istituto Demos, pubblicato su Repubblica. Su 100 persone intervistate, 55 sono molto d’accordo con l’affermazione “la mafia dopo il Covid sta aumentando il suo potere“, 16 sono addirittura “moltissimo d’accordo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) L’altro virus c’è ma non si vede. Ma si sente. L’altro virus, come ha raccontato ilfattoquotidiano.it, sono le mafie che sono pronte a sfruttare le difficoltà economiche provocate dall’emergenza. Una situazione largamente percepita dalla cittadinanza. Per 7su 10, infatti a causa del Covid lastando il proprio, mentre lasidi più. È il risultato di uncommissionato dall’associazione Libera all’Istituto Demos, pubblicato su Repubblica. Su 100 persone intervistate, 55 sono molto d’accordo con l’affermazione “ladopo il Covid stando il suo“, 16 sono addirittura “moltissimo d’accordo”. ...

redazioneiene : “Si sono perse decine di migliaia di donatori di plasma iperimmune e sacche che oggi potrebbero essere molto utili”… - RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna #tamponi rapidi anche dai medici di base e dai pediatri. Siglato oggi in Regione l'… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #20novembre ?? 2207 nuovi casi ?? 18442 tamponi ?? 2087 ricoverati (-14 da ieri) ?? 295 t… - Italia_Notizie : “Con il coronavirus la mafia aumenta il suo potere e la corruzione si diffonde sempre di più”, pensano il 70% degli… - franca705 : RT @fattoquotidiano: “Con il coronavirus la mafia aumenta il suo potere e la corruzione si diffonde sempre di più”, pensano il 70% degli it… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con coronavirus Roberto Mancini è guarito dal coronavirus. Il c.t. della Nazionale: «Sono negativo». L’annuncio nella... Corriere della Sera