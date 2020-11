Con 331 voti favorevoli i soci di Società Solidale hanno approvato il nuovo statuto (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente del Csv società Solidale Mario Figoni. CUNEO Sono stati 331 i voti favorevoli: 248 le associazioni presenti e 83 per delega. Sabato 14 novembre si è svolta l'assemblea straordinaria dei ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 21 novembre 2020) Il presidente del CsvetàMario Figoni. CUNEO Sono stati 331 i: 248 le asazioni presenti e 83 per delega. Sabato 14 novembre si è svolta l'assemblea straordinaria dei ...

CUNEO Sono stati 331 i voti favorevoli: 248 le associazioni presenti e 83 per delega. Sabato 14 novembre si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci di Società solidale per l’adeguamento dello stat ...

CUNEO/ Società Solidale: approvato con 331 voti favorevoli il nuovo statuto dell’Ente

CUNEO CRONACA - Si è svolta l’Assemblea straordinaria dei soci di Società Solidale per l’adeguamento dello statuto: un’assemblea importante per segnare un passaggio fondamentale per la storia di Socie ...

