Como, senzatetto multato per essersi "allontanato da casa" (Di sabato 21 novembre 2020) Ci troviamo di fronte all'ennesimo grande paradosso che la pandemia da Coronavirus porta con sé. A Como un uomo è stato multato per aver violato le disposizioni ministeriali per il contenimento dell'epidemia. Per le forze dell'ordine, l'uomo avrebbe dovuto trovarsi in casa. Peccato che Pasquale, una casa, non ce l'ha. Gli agenti, che lo hanno visto sotto i portici del liceo Volta, hanno elevato una multa di 280 euro. Pasquale da una decina d'anni vive per strada: si mantiene chiedendo l'elemosina dietro un banchetto. L'episodio della multa è stato segnalato da Mattia De Marco, dei Giovani del Pd di Como. "Questa vicenda è l'ennesimo sviluppo di una situazione, quella dei senzatetto comaschi, che arriva oggi a un picco drammatico e paradossale", denuncia in un post su Facebook. "È intollerabile che una persona ...

