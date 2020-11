Como. Il senzatetto Pasquale Giudice dovrà pagare 280 euro: ha abbandonato il suo domicilio! (Di sabato 21 novembre 2020) Fa riflettere in che condizioni vivono oggi gli italiani. I grillini avevano proclamato: cancelleremo la povertà. Peccato che da quando Conte e soci sono al Governo i poveri e la povertà sono aumentati. Ma accanirsi contro gli italiani è decisamente troppo. Multare un senzatetto per aver abbandonato il proprio domicilio sa di inverosimile. E non è il primo caso in cui ad essere attenzionati sono i senza dimora. Questa è la storia di Pasquale Giudice, 63 anni. La sera del 19 novembre è stato multato per 280 euro (400 euro in caso di mancato pagamento nei tempi prestabiliti) dalla polizia di Como. L’accusa? Ha violato le restrizioni delle misure anti-covid. Pasquale Giudice è stato visto sotto i portici del liceo Volta, in pieno ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 21 novembre 2020) Fa riflettere in che condizioni vivono oggi gli italiani. I grillini avevano proclamato: cancelleremo la povertà. Peccato che da quando Conte e soci sono al Governo i poveri e la povertà sono aumentati. Ma accanirsi contro gli italiani è decisamente troppo. Multare unper averil proprio domicilio sa di inverosimile. E non è il primo caso in cui ad essere attenzionati sono i senza dimora. Questa è la storia di, 63 anni. La sera del 19 novembre è stato multato per 280(400in caso di mancato pagamento nei tempi prestabiliti) dalla polizia di. L’accusa? Ha violato le restrizioni delle misure anti-covid.è stato visto sotto i portici del liceo Volta, in pieno ...

